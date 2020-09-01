Вспышка оспы обезьян в ДР Конго унесла жизни 10 человек

В Демократической Республике Конго во время вспышки инфекционного заболевания оспы обезьян скончались по меньшей мере 10 человек.
Об этом
Вспышка началась 33 недели назад и унесла жизни десяти человек, — рассказал сотрудник управления здравоохранения в эпицентре заболевания, провинции Санкуру, Эйме Аленго.
Возбудителем заболевания является вирус, схожий с вирусом оспы человека. Он может передаваться от человека к человеку и при контактах с дикими животными, в первую очередь приматами,
Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия готова помочь Республике Конго в борьбе с коронавирусом, заявил в июле президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с конголезским коллегой Дени Сассу-Нгессо.
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