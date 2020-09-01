Вспышка оспы обезьян в ДР Конго унесла жизни 10 человек

https://static.news.ru/photo/89820b5c-ec68-11ea-b6f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В Демократической Республике Конго во время вспышки инфекционного заболевания оспы обезьян скончались по меньшей мере 10 человек.

Об этом сообщает местный новостной портал Actualite. По его данным, вспышка продолжается уже 33 недели. Жертвами заболевания становятся преимущественно дети до пяти лет. На данный момент выявлено уже 141 случай заражения.

Вспышка началась 33 недели назад и унесла жизни десяти человек, — рассказал сотрудник управления здравоохранения в эпицентре заболевания, провинции Санкуру, Эйме Аленго.

Возбудителем заболевания является вирус, схожий с вирусом оспы человека. Он может передаваться от человека к человеку и при контактах с дикими животными, в первую очередь приматами, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия готова помочь Республике Конго в борьбе с коронавирусом, заявил в июле президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с конголезским коллегой Дени Сассу-Нгессо.