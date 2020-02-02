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Чрезвычайное положение объявлено в Сомали. Причиной стало нашествие саранчи в Восточной Африке.

В Министерстве сельского хозяйства заявили, что насекомые представляют «серьёзную угрозу для хрупкой ситуации с продовольственной безопасностью в Сомали», передаёт BBC. Власти опасаются, что не смогут взять ситуацию под контроль до начала сбора урожая в апреле.

Объявление режима ЧС означает, что фермерам теперь запрещено использовать самолёты для распыления инсектицидов.

Ранее NEWS.ru писал, что представители Ставропольского государственного аграрного университета разработали способ механического уничтожения насекомых. Речь идёт о «расстреле» саранчи кварцевым песком.