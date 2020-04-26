Власти Кении хотят выдавать коньяк для профилактики коронавируса

Губернатор Найроби Майк Сонко выступил с предложением об увеличении продуктового набора для малоимущих жителей. Он хочет добавить в него дорогой коньяк для профилактики коронавируса.
По его словам, спиртное является хорошим дезинфицирующим средством для горла,
Ранее NEWS.ru писал, что президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе обращения к населению в прямом эфире не смог с первого раза надеть защитную маску. В результате глава государства стал героем мемов, разошедшихся в соцсетях.
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