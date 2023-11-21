В ЮАР проголосовали за разрыв дипотношений с Израилем Парламент ЮАР проголосовал за разрыв дипотношений с Израилем

Фото: Heiner Heine/Global Look Press

Парламент Южно-Африканской Республики (ЮАР) проголосовал за разрыв отношений с Израилем и закрытие посольства еврейского государства в стране, пишет местное издание eNCA. Эти меры будут действовать до получения согласия Тель-Авива на прекращение огня и участия в переговорах.

Парламент ЮАР проголосовал и принял решение закрыть посольство Израиля и разорвать дипломатические отношения. Члены парламента также проголосовали за приостановку деятельности посла Израиля в ЮАР. <...> Эти меры будут действовать до тех пор, пока Израиль не согласится на прекращение огня и не будет участвовать в переговорах при содействии ООН, — сообщает издание.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса на открытии внеплановой встречи лидеров стран БРИКС, посвященной ситуации на Ближнем Востоке, заявил, что действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом и военным преступлением. В то же время он призвал открыть гуманитарные коридоры на территории анклава.

До этого радио Galei Zahal сообщило, что Израиль и палестинское движение ХАМАС заключили сделку о введении режима прекращения огня. Перемирие будет действовать четыре дня, однако у палестинской стороны есть право запросить его продление.