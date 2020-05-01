В Москву из Каира вылетели более 120 российских граждан

Состоялся вылет рейса EgyptAir из Каира в Москву. На борту самолёта находится 121 россиянин.
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Рейсом, следующим в Москву, для возвращения на родину смогли воспользоваться российские граждане, застрявшие в Египте из-за прекращения авиасообщения между странами на фоне пандемии коронавируса.
На борт сел 121 человек, среди них много больных, есть пожилые и беременные, которые были включены в список на вылет по гуманитарным соображениям, все прошло нормально, — сообщил Абакаров.
Ранее NEWS.ru писал о том, что наибольшее число россиян в настоящий момент застряли в Индии, Таиланде и Соединённых Штатах. Всего за границей в настоящий момент находится примерно 50 тысяч человек.
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