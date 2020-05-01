В Москву из Каира вылетели более 120 российских граждан

https://static.news.ru/photo/c86b5d4c-8b91-11ea-9be7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состоялся вылет рейса EgyptAir из Каира в Москву. На борту самолёта находится 121 россиянин.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заведующего консульским отделом посольства РФ в Каире Юсуп Абакаров. По его словам, авиакомпания EgyptAir 1 мая организовала четыре рейса для вывоза граждан Египта, застрявших за границей. В частности, запланированы полёты в Москву, Вашингтон и два — в Киев.

Рейсом, следующим в Москву, для возвращения на родину смогли воспользоваться российские граждане, застрявшие в Египте из-за прекращения авиасообщения между странами на фоне пандемии коронавируса.

На борт сел 121 человек, среди них много больных, есть пожилые и беременные, которые были включены в список на вылет по гуманитарным соображениям, все прошло нормально, — сообщил Абакаров.

Ранее NEWS.ru писал о том, что наибольшее число россиян в настоящий момент застряли в Индии, Таиланде и Соединённых Штатах. Всего за границей в настоящий момент находится примерно 50 тысяч человек.