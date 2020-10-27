В МИД раскрыли объём помощи Африке для борьбы с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4ecfa6b4-17a5-11eb-89b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава департамента Африки МИД РФ Андрей Кемарский в интервью NEWS.ru заявил, что помощь для борьбы с пандемией у России запросили более 30 африканских государств.

Стремимся по возможности идти навстречу таким обращениям, реализуя подобные проекты, в том числе на основе государственно-частного партнёрства, за счёт подключения работающих в Африке российских предпринимательских структур, — подчеркнул он.

Кемарский пояснил, что по линии Роспотребнадзора Россия уже поставила 6,6 тысячи тестовых систем в Гвинею, 15 тысяч тестов в ЮАР, 10 тысяч тестов в Сьерра-Леоне и 5 тысяч тестов в Джибути. Кроме того, в Демократическую Республику Конго было отправлено 28 тысяч единиц лабораторных расходных материалов, более 8 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и 2 мобильные лаборатории на базе автомобилей ГАЗ, способные проводить до 400 исследований в сутки.

По линии МЧС принято решение о выделении около 67,8 млн рублей на закупку средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и дезинфицирующих средств для оказания срочной гуманитарной помощи населению Республики Кабо-Верде и Республики Ангола. Оборудование будет доставлено в эти страны спецбортами МЧС.

Дипломат также упомянул, что целый ряд африканских стран проявляют интерес к российской вакцине от коронавируса.

Полная версия интервью с Андреем Кемарским опубликована на сайте NEWS.ru.

