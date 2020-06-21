В Египте 13 террористов приговорены к пожизненному заключению

Уголовный суд Каира приговорил к пожизненному заключению 13 человек, обвинённых в организации террористической ячейки. Ещё троим предстоит провести в тюрьме строгого режима по 15 лет.
Все они были членами запрещённой в России группировки «Джебхат ан-Нусра»,
К тем, кому всё-таки удастся в далёкой перспективе выйти на свободу, в течение пяти лет после окончания тюремного срока будет приставлен полицейский контроль.
Помимо прочего, осуждённые оштрафованы в общей сложности на три миллиона египетских фунтов (около $185 тысяч).
По данным следствия, фигуранты уголовного дела с 2011 по 2014 год организовали террористическую ячейку или состояли в ней. Боевики призывали препятствовать государственным учреждениям выполнять свою работу и совершать нападения на мирных на граждан.
Ранее, как писал NEWS.ru, ООН раскритиковала насильственные действия по отношению к медикам, работающим в Афганистане. Эти террористические атаки являются преднамеренными и целенаправленными, что вызывает дополнительную озабоченность, заявили в организации.
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