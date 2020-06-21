В Египте 13 террористов приговорены к пожизненному заключению

https://static.news.ru/photo/45b9d6ca-b3e2-11ea-bd59-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Islam Safwat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уголовный суд Каира приговорил к пожизненному заключению 13 человек, обвинённых в организации террористической ячейки. Ещё троим предстоит провести в тюрьме строгого режима по 15 лет.

Все они были членами запрещённой в России группировки «Джебхат ан-Нусра», передаёт РИА Новости со ссылкой на египетский портал Masrawy.

К тем, кому всё-таки удастся в далёкой перспективе выйти на свободу, в течение пяти лет после окончания тюремного срока будет приставлен полицейский контроль.

Помимо прочего, осуждённые оштрафованы в общей сложности на три миллиона египетских фунтов (около $185 тысяч).

По данным следствия, фигуранты уголовного дела с 2011 по 2014 год организовали террористическую ячейку или состояли в ней. Боевики призывали препятствовать государственным учреждениям выполнять свою работу и совершать нападения на мирных на граждан.

Ранее, как писал NEWS.ru, ООН раскритиковала насильственные действия по отношению к медикам, работающим в Афганистане. Эти террористические атаки являются преднамеренными и целенаправленными, что вызывает дополнительную озабоченность, заявили в организации.