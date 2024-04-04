В африканской стране голод грозит почти 3 млн человек из-за засухи В Зимбабве объявлен режим национального бедствия из-за засухи

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Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил на своей странице в Twitter (X), что ввел в стране режим национального бедствия из-за сильной засухи. Он обратился к мировому сообществу с просьбой о поддержке. По его словам, на решение проблемы потребуется дополнительно около $2 млрд.

Я объявляю положение национального бедствия из-за сильной засухи и нашествия сельскохозяйственных вредителей. Мы ожидаем, что в продовольственной помощи будут нуждаться более 2,7 млн человек, — отметил Мнангагва.

Как подчеркнул зимбабвийский лидер, он не допустит, чтобы в стране люди умирали от голода. Он заверил, что страна произведет закупки зерна за границей.

Ранее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что в Европе с каждым годом становится все острее проблема дефицита питьевой воды. Он не исключил серьезные конфликты между странами ЕС за пресную воду, несмотря на кажущуюся продвинутость цивилизованного западного общества.

Эксперт напомнил, что в Африке доступ к пресной питьевой воде является одним из главных вопросов, а теперь эта тема коснулась Европы. Также большую роль в нехватке питьевой воды играет климатический фактор, а именно засуха, таяние ледников и обесснеживание. Однако европейские специалисты предлагают различные пути решения данного вопроса, начиная от проведения трубопроводов и заканчивая транспортировкой айсбергов.