Тревел-блогер назвала самые красивые места Африки Тревел-блогер Ансталь: в Африке следует посетить водопад Виктория, Килиманджаро и пирамиды

Фото: Columbus S. Mavhunga/dpa/Global Look Press

Водопад Виктория

Самыми красивыми и обязательными к посещению достопримечательностями Африки являются водопад Виктория (граница Замбии и Зимбабве), вулкан Килиманджаро (Танзания), «Усадьба Жирафов» (Кении) и подводный вулкан Ле-Морн-Брабан (Маврикий), рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, стоит увидеть вулкан Даллол (Эфиопия) и «Аллею баобабов» на Мадагаскаре. Эксперт подчеркнула, что большинство знаменитых мест в Африке «созданы природой, а не человеком».

Водопад Виктория, вулкан и высочайшая точка Африки — Килиманджаро, «Каменный лес» и «Аллея баобабов» Мадагаскара, вулкан Даллол в Эфиопии, «геркулесовы столбы» в Марокко, ботанический сад Памплемус на Маврикии, водопад Ауграбис в ЮАР, архипелаг Базаруто в Мозамбике, озеро Шотт-Эль-Джерид в Тунисе, — добавила Ансталь.

Собеседница также посоветовала посетить заповедник Валле-де-Мэ (Сейшелы), озеро Накуру (Кения), а также пирамиды и Люксор в Египте.

За древней архитектурой лучше всего ехать в Египет: пирамиды, Луксор, великий Сфинкс. А также в Тунис: древний город Карфаген, амфитеатр Эль-Джема. В ЮАР посетите мыс Доброй Надежды с пингвинами, где сливаются Атлантический и Индийский океаны. Туристы стремятся посетить «Усадьбу жирафов» в Кении, где во время завтрака к вам может подойти жираф и попросить угощение, — рассказала Ансталь.

Блогер подчеркнула, что в Танзании много «относительно доступных» сафари-парков и заповедников, где можно увидеть стада зебр, крокодилов, львов, носорогов и так далее.

Ранее Ансталь также предлагала россиянам альтернативу поездкам в Турцию. По ее словам, сейчас у туристов набирает популярность Дагестан и Северная Осетия.

Эксперт утверждает, что Дагестан набирает все большую популярность среди туристов благодаря живописности. Однако самые красивые экскурсионные программы можно найти в другом кавказском регионе — Северной Осетии.