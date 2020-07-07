Скончался премьер-министр Кот-д`Ивуара Амаду Гон Кулибали

https://static.news.ru/photo/dfa9a11e-c14f-11ea-bb8a-fa163e074e61_660.jpg Амаду Гон Кулибали Фото: Dirk Waem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Кот-д`Ивуара Амаду Гон Кулибали умер в клинике города Абиджана на 62-м году жизни.

Премьеру стало плохо 8 июля во время заседания Совета министров. Амаду Гон Кулибали был немедленно госпитализирован в одну из клиник Абиджана, где и скончался, — об этом сообщили журналисты портала 7sur7.

Ранее смерть политика подтвердил президент страны Алассан Уаттара.

В марте Амаду Гон Кулибали был избран кандидатом от правящей коалиции «Объединение уфуэтистов за демократию и мир» (RHDP). Его кандидатуру поддержал действующий глава государства.

У политика были проблемы со здоровьем. В 2012 году он перенёс операцию на сердце и с тех пор периодически проходил обследования в клинике Парижа. Последний раз он посещал врачей во французской столице 2 мая. Спустя десять дней он вернулся на родину и продолжил руководить работой правительства.

Ранее NEWS.ru писал о смерти экс-диктатора Роберта Мугабе. Он правил Зимбабе 37 лет и был низложен в 2017 году, оставив страну в нищете. Несмотря на это, многие воспринимают его как национального героя, ведь именно Мугабе освободил Зимбабве от колониалистов.