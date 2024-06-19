Склад боеприпасов взлетел на воздух в Чаде Tchad One: взрывы прозвучали на складе боеприпасов в Чаде

Фото: IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В столице Республики Чад на складе боеприпасов прогремели взрывы, сообщает агентство Tchad One. Авторы материала отметили, что речь может идти о диверсии. Информации о пострадавших не поступало.

Уточняется, что сам склад находится рядом с аэропортом в Нджамене (столица страны). Территория принадлежит Главному управлению стратегического резерва страны.

Ранее также на чешском военном полигоне в Либаве произошел взрыв боеприпасов. В результате происшествия есть пострадавшие. Чешская армия информировала, что делает все возможное, чтобы как можно скорее помочь пострадавшим. На место ЧП направили вертолет спасательной службы. К выяснению обстоятельств произошедшего подключилась военная полиция.

До этого Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) уведомил, что в Красном море у берегов йеменского города Ходейда произошел взрыв. Центр подчеркнул, что источник информации и его судно не пострадали и направляются в следующий пункт захода. В UKMTO предложили другим судам вести себя осторожно и сообщать в организацию о случаях подозрительной активности.

Кроме того, взрыв произошел в Академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге. Ленинградский военный округ известил, что на территории Военной академии произвольно сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны.