Президент Египта продлил действие режима ЧП

https://static.news.ru/photo/204c16f4-8931-11ea-a19d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gehad Hamdy/Global Look Press

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси продлил ещё на три месяца действие режима чрезвычайного положения, введённого в апреле 2017 года после двух терактов в церквях. Своё решение политик объяснил угрозами здоровью и безопасности граждан.

Учитывая серьёзную ситуацию в области здравоохранения и безопасности, чрезвычайное положение объявлено по всей стране сроком на три месяца, начиная со вторника 28 апреля, — приводит France-Presse выдержку из опубликованного в официальной газете президентского указа.

В африканской стране, где проживают около 100 млн человек, зарегистрированы 4782 случая заражения коронавирусом. 1236 пациентов уже излечились от инфекции, жертвами COVID-19 стали 337 человек.

Центробанк и правительство Египта запросили финансовую помощь у Международного валютного фонда в рамках усилий по снижению экономического влияния пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.