https://static.news.ru/photo/1f361422-2a40-11ea-8e58-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Папа римский Франциск обратился к общественности с призывом помолиться за жертв теракта в Сомали.

Понтифик подчеркнул, что разделяет траур родственников пострадавших и всех, кто скорбит по погибшим.

Помолимся Господу за жертв ужасного вчерашнего покушения в Могадишо в Сомали, где в результате взрыва заложенной в автомобиль бомбы погибли более 70 человек, — заявил папа римский на проповеди.

Трагедия произошла 28 декабря 2019 года. На центральной улице города был взорван автомобиль. По данным различных СМИ, жертвами теракта стали около 90 человек. Из них 17 полицейских и 73 мирных жителя, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МИД РФ осудил крупный теракт в Могадишо. Ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших.