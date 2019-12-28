Пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) России сообщила о крупном террористическом акте в столице Сомали, городе Могадишо.
По информации ведомства, на одной из оживлённых улиц столицы был осуществлён подрыв машины, начинённой взрывчаткой. Жертвами трагедии стали 90 человек: 17 полицейских и 73 мирных жителя.
Решительно осуждаем этот варварский террористический акт, жертвами которого стали мирные граждане. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — говорится в сообщении МИД РФ.
Также уточняется, что Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН будет продолжать поддерживать Сомали в достижении национального примирения. МИД также выразил уверенность, что теракт был совершён с целью дестабилизации ситуации в стране.
Как ранее писал NEWS.ru, группа вооружённых боевиков из террористической организации «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ) 10 декабря совершила нападение на отель Hotel SYL на территории столицы Сомали Могадишо. В результате погибли пять человек.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен