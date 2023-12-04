Названа доля африканских стран в военном экспорте России Михеев: на страны Африки приходится треть российского экспорта вооружений

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Доля экспорта российского вооружения в страны Африки в 2023 году превысила 30% от общего объема поставок «Рособоронэкспорта», сообщил гендиректор экспортера Александр Михеев. По его словам, которые приводит пресс-служба компании, сотрудничество ведется с большинством стран региона. По итогам года общая сумма контрактов составила $5,2 млрд.

«Рособоронэкспорт» ведет активное военно-техническое сотрудничество с 80% стран региона. Доля экспорта в страны Африки в 2023 году превысила 30% от общего объема поставок «Рособоронэкспорта», а контрактация компании в регионе по итогам года составит более $5,2 млрд, — приводятся слова Михеева в пресс-релизе.

Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) подсчитал, что доходы от продажи оружия и военных услуг 100 крупнейших мировых компаний отрасли упали в 2022 году на 3,5% по сравнению с предыдущим годом. это случилось несмотря на резкий рост спроса.

Среди проблем, с которыми столкнулись американские и европейские оружейные компании, эксперты назвали недостаточные производственные мощности, нехватку рабочей силы, резкий рост затрат, сбои в логистике. Все эти сложности усугубились конфликтом на Украине, приходят к выводу исследователи.