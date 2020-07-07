МИД Египта сообщил о возвращении ИГ в Ливию

Глава МИД Египта Самех Шукри выступил на заседании СБ ООН. Он заявил о возвращении в Ливию боевиков ИГ (организация запрещена на территории России).
Я очень обеспокоен тем, что боевики ИГ вновь появились в некоторых городах западной Ливии, в особенности в Сабрате. Поэтому я пользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить, что государства-члены организации обязаны вести борьбу с терроризмом в Ливии, — цитирует министра РИА Новости.
По его словам, члены ООН должны осудить и по возможности пресечь любую форму поддержки, которую оказывают экстремистам любая региональная сторона.
Мы не потерпим подобного рода угроз у наших границ, которые осуществляются при поддержке иностранного вмешательства, — добавил он.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя осудил распространение любой ложной информации о действиях России в Ливии.
Как информировал NEWS.ru, в западных СМИ неоднократно появлялась информация о том, что сотрудники ЧВК «Вагнер» поддерживают силы Халифы Хафтара в Ливии.