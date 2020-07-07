МИД Египта сообщил о возвращении ИГ в Ливию

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Министр иностранных дел Зимбабве сообщил о закупке 50 автомобилей для чиновников. Они оцениваются в несколько миллионов долларов. На данный момент инфляция в стране достигла 785 процентов.

Считается, что десятки роскошных моделей были розданы старшим армейским офицерам. Младшие чины получили более скромные транспортные средства. Некоторые закупки были подтверждены в ответах парламентариям, — пишет argumenti.ru. Рост цен в...