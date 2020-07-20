Египет назвал «авантюрой» вмешательство Турции в дела арабских стран

https://static.news.ru/photo/5a259a7c-c99f-11ea-aff8-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Mustafa Kaya/Xinhua/Global Look Press

Заявление турецкого президента Реджепа Эрдогана о незаконности действий Каира в Ливии удивляют, а само вмешательство Анкары в дела арабских стран похожи на авантюру, считает представитель МИД Египта Ахмед Хафез. По его словам, Триполи на законных основаниях попросил соседа помочь в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Пресс-секретарь ведомства отметил, что Турция может только усугубить ситуацию в регионе, действуя не против незаконных формирований, а ради удовлетворения своих интересов, передаёт агентство AMN.

Представитель МИД выразил неприятие Египтом турецкого политического и военного вмешательства в арабские дела, которое не имеет никакой правовой основы и даже нарушает резолюции Совета Безопасности, будь то в Ираке, Сирии или Ливии, — считает Хафез.

Накануне Эрдоган заявил, что действия Египта в Ливии по оказанию помощи главе Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару носят незаконный характер.

Политик отметил, что Анкара не бросит Ливию «в одиночестве», так как Турция взяла на себя ответственность за ситуацию в африканской стране и поможет «ливийским братьям». Таким образом Эрдоган отреагировал на встречу президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с жителями Ливии.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году, когда протестующие, поддержанные НАТО, убили авторитарного лидера страны Муаммара Каддафи. Большинство стран признало власть в Ливии правительства национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа. С 2014 года ему противостоит армия маршала Халифы Хафтара, которая подчиняется альтернативному правительству страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская сторона призывает всех участников конфликта в Ливии прекратить боевые действия, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, сейчас необходимо запустить инклюзивный политический диалог на основе соответствующих резолюций СБ ООН.