Беспорядки из-за смерти певца привели к большому числу жертв в Эфиопии

https://static.news.ru/photo/3d489db0-be31-11ea-9d3d-fa163e074e61_660.jpg Хаакаалуу Хундессаа Фото: Скрин с EastAfro Entertainment/youtube.com

Начальник полиции эфиопского штата Оромия Гирма Гелама сообщил о беспорядках, которые продолжались в стране в течение недели. По его словам, причиной стало убийство музыканта и политика Хаакаалуу Хундессаа.

В результате столкновений по всей стране погибли 153 гражданских лица и 13 силовиков, передаёт France-Presse. Из них только одного убили представители сил безопасности, остальные стали жертвами межобщинных столкновений. Ещё 167 человек получили серьёзные травмы.

Полицейские провели тысячу арестов.

После убийства артиста 30 июня молодые люди начали объединяться в группы и собраться в городах штата Оромия и столице Аддис-Абебе. Беспорядки не прекращались до 2 июля.

Премьер-министр страны Абий Ахмед 3 июня заявил, что действия протестующих были направлены на разжигание гражданской войны. Он отметил, что властям удалось пресечь эту попытку.

Ранее, как писал NEWS.ru, замглавы полиции немецкого города Штутгарт Томас Бергер рассказал о последствиях беспорядков, которые прошли в городе ночью с 20 на 21 июня. Примерно 500 человек били витрины магазинов и нападали на силовиков. Причиной стали действия полицейских. Патрульные остановили 17-летнего молодого человека, так как его подозревали в продаже наркотиков. Другие жители города выразили солидарность с ним и начали забрасывать полицейских бутылками и камнями. По словам Бергера, травмы получили 19 сотрудников правоохранительных органов.