Армия ЦАР отбила атаку боевиков при поддержке инструкторов из России Посольство РФ: армия ЦАР при поддержке России дала отпор боевикам из Судана

Фото: МО РФ

Армия Центрально-Африканской Республики (ЦАР) при поддержке российских сил отразила атаку боевиков из Судана, сообщили РИА Новости пресс-служба посольства страны в Банги. Уточняется, что отечественные инструкторы провели подготовку военнослужащих правительственной армии (FACA).

В посольстве эту информацию подтверждают, — сказали в дипмиссии.

Речь идет о столкновении рядом с горнодобывающем объектом в деревне Мамун на севере республики. Отмечается, что при отражении атаки FACA удалось ликвидировать одного из главарей группировки «Коалиция патриотов за перемены» Мохамеда Али по прозвищу Б-13.

Ранее посольство России в ЦАР подтвердило обсуждение создания военной базы в стране. При этом дипломаты указали, что конкретные сроки прибытия контингента и его численность в настоящее время не определены. В частности, о желании властей ЦАР видеть в стране военную базу объявил советник президента республики Фидель Нгоуандика. По его словам, руководство государства уже предоставило для этих целей участок в городе Беренго в 80 километрах от столицы Банги.

До этого посол Центральноафриканской Республики в Москве Леон Додону-Пунагаза рассказал, что жители страны переходят в православие, поскольку эта религия открывает им глаза. Дипломат добавил, что в Банги планируется открытие нового православного храма в центре города. Кроме того, в стране преподается русский язык и даже есть ресторан русской кухни.