Африканист объяснил, почему Глобальный Юг не поддержит Зеленского Африканист Маслов: Зеленский не найдет поддержки в Африке и арабских странах

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что его поддержка на Западе резко падает, и поэтому пытается склонить на свою сторону представителей Глобального Юга, в том числе африканских политиков, предположил в беседе с NEWS.ru директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов. Однако, по его мнению, на Черном континенте украинскому лидеру не светит найти политических единомышленников, и тем более спонсоров.

Африка в подавляющем большинстве стран не поддерживает Украину. Вероятно, кто-то Зеленскому посоветовал, что надо идти в ту сторону, в сторону Глобального Юга. Но, на мой взгляд, время утрачено, потому что надо было действовать раньше, — считает Маслов.

Африканист добавил, что у Украины нет шансов стать существенным игроком в Африке, потому что там его не воспринимают серьезно.

Поскольку Зеленский очень честно ссорится с Западом, то для африканских и арабских государств он, очевидно, персона негативная. Если кто-то и встречается с ним, то скорее после просьб каких-то западных партнеров, — отметил Маслов.

Ранее сообщалось, в украинских СМИ появилась информация, что Зеленский провел переговоры с главой переходного суверенного совета Судана генералом Абдель Фаттах аль-Бурханов. Она состоялась в ирландском аэропорту. 28 сентября в Кремле также состоялась встреча президентов России и Южного Судан Владимира Путина и Салвы Киира. В ходе переговоров Путин подчеркнул, что Россия будет и дальше поддерживать Южный Судан в урегулировании внутриполитической ситуации и в вопросах обеспечения безопасности страны. Он также выразил желание обсудить с Кииром вопросы региональной стабильности. Путин подчеркнул, что Россия стала одной из первых стран мира, признавших суверенность и независимость Южного Судана.