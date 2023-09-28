Президент Южного Судана попал в неловкую ситуацию на встрече с Путиным Путин показал президенту Южного Судана правильный способ надевать наушник

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС/Kremlin.ru

Президент Южного Судана Салва Киира долгое время не мог надеть наушник синхронного перевода перед встречей с президентом России Владимиром Путиным. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что главе государства понадобилось больше минуты на то, чтобы разобраться с устройством. Президент Путин помог ему, показывая, как правильно надевать его на ухо. В конечном счете гостю удалось это сделать, после чего Путин объявил о начале встречи.

В ходе переговоров Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет и дальше поддерживать Южный Судан в урегулировании внутриполитической ситуации и в вопросах обеспечения безопасности страны. Он также выразил желание обсудить с Киирой вопросы региональной стабильности. Президент РФ напомнил, что Россия стала одной из первых стран мира, признавших суверенность и независимость Южного Судана.

В неловкую ситуацию также попал президент США Джо Байден, выступивший на полях сессии Генассамблеи ООН вместе с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Глава государства сначала врезался в бразильский флаг, а затем забыл про важный дипломатический жест — рукопожатие. Прослушав речь да Силвы, Байден также не смог разобраться с собственной гарнитурой, а затем уронил наушник.