Женщинам назвали два продукта, помогающие похудеть Тренер Сулим: женщинам помогут похудеть протеиновые коктейли и сахарозаменители

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Протеиновые коктейли и сахарозаменители помогут женщинам при похудении, но только при правильном использовании и соблюдении комплексной программы по снижению веса, рассказала доцент кафедры спортивных дисциплин факультета физкультуры и спорта Государственного университета просвещения Александра Сулим для NEWS.ru. Эти продукты являются лишь дополнением к здоровому образу жизни, уточнила она.

Протеиновый коктейль содержит большое количество белка, его употребление помогает ускорить обмен веществ, дает ощущение сытости и уменьшает переедание. Но он не является заменой полноценного рациона. Не нужно приобретать продукт с консервантами и добавками, они вредны для организма, — добавила тренер.

В то же время сахарозаменители помогут снизить уровень потребления сахара. При этом не стоит использовать их слишком долго, иначе есть риск нарушить пищеварение и метаболизм, предупредила Сулим.

Поэтому рекомендую выбирать натуральные сахарозаменители. Например, мед. Проконсультируйтесь у диетолога или гастроэнтеролога, у терапевта. Не полагайтесь только на коктейли и сахарозаменители как единственные средства для похудения, — констатировал собеседник издания.

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