Женщин предостерегли от принятия холодного душа Хирург Гусейнов заявил, что холодный душ чреват воспалением молочных желез

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Принятие холодного душа грозит воспалением молочных желез женщинам в период менструации, а также беременным и кормящим грудью, заявил «Газете.Ru» хирург Эльвин Гусейнов. Он отметил, что такая процедура также опасна повышением давления и увеличением нагрузки на сердце.

Людям с низким объемом жировой ткани холодный душ может принести неприятности в виде гипотермии, которая проявляется дрожью, спутанностью сознания и общим недомоганием, — предупредил Гусейнов.

Более того, после этой процедуры могут обостриться хронические заболевания, подчеркнул врач. Он предостерег от холодного душа людей с дерматологическими и сердечно-сосудистыми болезнями, злокачественными новообразованиями, низким иммунитетом и проблемами с дыханием.

Врач Ольга Уланкина ранее заявила, что душ при высокой температуре может быть опасен. По ее словам, такой способ снизить температуру может привести к судорогам, душ можно принимать только после того, как состояние улучшилось.