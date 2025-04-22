Принятие холодного душа грозит воспалением молочных желез женщинам в период менструации, а также беременным и кормящим грудью, заявил «Газете.Ru» хирург Эльвин Гусейнов. Он отметил, что такая процедура также опасна повышением давления и увеличением нагрузки на сердце.
Людям с низким объемом жировой ткани холодный душ может принести неприятности в виде гипотермии, которая проявляется дрожью, спутанностью сознания и общим недомоганием, — предупредил Гусейнов.
Более того, после этой процедуры могут обостриться хронические заболевания, подчеркнул врач. Он предостерег от холодного душа людей с дерматологическими и сердечно-сосудистыми болезнями, злокачественными новообразованиями, низким иммунитетом и проблемами с дыханием.
Врач Ольга Уланкина ранее заявила, что душ при высокой температуре может быть опасен. По ее словам, такой способ снизить температуру может привести к судорогам, душ можно принимать только после того, как состояние улучшилось.