Врач указал на неочевидное полезное свойство кофе без кофеина Daily Mail: кофе без кофеина полезен для ЖКТ и сердца из-за клетчатки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кофе без кофеина содержит большое количество клетчатки, которая оказывает положительное воздействие на работу желудочно-кишечного тракта, пишет Daily Mail со ссылкой на эпидемиолога и исследователя в области здорового питания Тима Спектора. Специалист также добавил, что такой напиток не вызывает нарушений сна и работы сердечно-сосудистой системы.

По его словам, все дело в том, что при процедуре декафа, то есть удаления кофеина из напитка, в его составе увеличивается содержание клетчатки. В одной чашке такого кофе содержится около 1,5 грамма клетчатки. Врач напомнил, что основными продуктами с высоким содержанием этого вещества являются фрукты, злаки и овощи.

Спектор добавил, что клетчатка, по сути, является растительным компонентом, который не может перевариваться человеческими ферментами, за его переработку ответственны бактерии, обитающие внутри кишечника. Она не только помогает работе систем ЖКТ, но и понижает риски развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также сахарного диабета.

Ранее телеведущий Александр Мясников указал на неверность мифа о том, что кофе провоцирует развитие рака поджелудочной железы. По его словам, сегодня кофе официально относится к противораковым средствам, содержит полифенолы и массу других полезных веществ.