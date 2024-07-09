Врач рассказал, когда кондиционер может стать источником простуды Врач Морунов: опасно сидеть под потоком холодного воздуха от кондиционера

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Долгое нахождение под кондиционером может привести к заболеванию, заявил в беседе с aif.ru врач и ассистент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Олег Морунов. По его словам, одной из причин такого состояния способен стать холодный воздух.

Если температура воздуха, выходящего из кондиционера, значительно ниже температуры окружающей среды, — уточнил Морунов.

Врач обратил внимание на то, что условием для появления заболевания может стать и плохая очистка устройства. Тогда в кондиционере будет расти число патогенных организмов. Морунов добавил, что чаще всего различным болезням подвержены дети, пожилые, а также люди с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями, связными с дыхательной системой.

Врач Ольга Шарапова ранее заметила, что для сохранения работоспособности во время жаркой погоды можно использовать кондиционер или вентилятор. Однако при злоупотреблении такими устройствами можно заболеть от переохлаждения даже в такую погоду, предупредила она.

Терапевт Юлия Валеева также прежде обратила внимание на то, что поездка на машине с открытыми окнами может привести к простуде. Она добавила, что симптомами таких недомоганий могут стать насморк и кашель.