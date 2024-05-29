Врач рассказал о неприятных последствиях безуглеводной диеты Врач Белоусов: безуглеводная диета может привести к слабости и раздражительности

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Безуглеводная диета может стать причиной выраженной слабости и раздражительности, рассказал в беседе с РИАМО врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. По его словам, это происходит из-за потери необходимых для организма компонентов.

Одной важной функцией углеводов является избавление организма от токсинов, снижение холестерина и формирование основы для сбалансированного рациона питания. Их отсутствие может привести к выраженной слабости, постоянной раздражительности, — объяснил медик.

Врач отметил, что такое отсутствие нужных компонентов опасно при патологиях почек, сердца, сосудов и ЖКТ. Также могут возникнуть проблемы с пищеварением из-за недостатка клетчатки в рационе.

Из-за недостаточного количества углеводов могут начать развиваться серьезные заболевания, добавил гастроэнтеролог. Кроме того, такая диета может стать причиной недостатка других важных витаминов и минералов, заключил Белоусов.

Ранее нутрициолог Ксения Черная предупредила, что безуглеводная диета, предполагающая полный или частичный отказ от простых углеводов, противопоказана детям и подросткам. Она рассказала, что такой тип питания не подходит людям, страдающим от психических расстройств, алкогольной или наркотической зависимости.