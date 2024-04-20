Врач раскрыла серьезную опасность фастфуда и выпечки для памяти Врач Павлова: употребление фастфуда и выпечки навсегда ухудшает память

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Употребление фастфуда и выпечки ухудшает память, сообщила в Telegram-канале старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, проблемы с запоминанием почти невозможно устранить, если злоупотреблять «мусорной» пищей в подростковом возрасте.

Фастфуд и выпечка ухудшают память. И это навсегда. Ученые считают, что проблемы с запоминанием почти невозможно устранить, если в подростковом возрасте злоупотреблять «мусорной» пищей — жирной, сладкой и мучной, — написала Павлова.

Она подчеркнула, что ученые проводили эксперимент над молодыми крысами, который показал снижение уровня ацетилхолина при нездоровом питании. Это вещество задействуется при обучении, концентрации внимания и помогает кодировать информацию. По словам Павловой, при этом последующий переход на правильное, сбалансированное питание не мог решить проблему с памятью.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что за последние десятилетия многократно возросло число детей и подростков, страдающих от ожирения. По ее словам, уберечь ребенка от избыточного веса поможет дробное питание маленькими порциями. Она также посоветовала сократить употребление жирной и сладкой пищи.