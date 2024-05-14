Россиян призвали не распылять репеллент от комаров на лицо Аллерголог Быков: применение репеллента на лицо может вызвать раздражение

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Распыление репеллента от комаров на лицо не поможет защититься от насекомых, но может привести к появлению раздражения при попадании в рот, глаза или на слизистую оболочку, заявил в беседе с РИАМО аллерголог Сергей Быков. По его словам, также существует мнение, что комаров можно отпугнуть с помощью ультрафиолетовых ламп, однако эффективность этого способа пока не подтверждена.

Быков напомнил о необходимости защищаться от укусов комаров, поскольку эти кровососы могут переносить различные опасные заболевания, а также вызывать аллергию.

Комары могут передавать различные инфекционные заболевания, такие как малярия, денге, лихорадка Зика и другие, через свои укусы. У некоторых людей укусы комаров могут вызывать аллергические реакции различной степени тяжести, включая отек, крапивницу, а в редких случаях — анафилактический шок, — отметил врач.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отмечала, что при изучении клещей было выявлено 14 вирусов. Насекомые прячутся в густой траве смешанных и лиственных лесов, а также у обочин дорожек и троп. Их привлекает запах людей и животных, которых клещам удается незаметно кусать благодаря анестезирующему веществе в слюне.