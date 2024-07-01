Врач перечислил неочевидные симптомы болезней почек Уролог Сосновский назвал бессонницу и усталость симптомом болезней почек

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Бессонница, постоянное чувство усталости, проблемы с памятью, зуд и сухость кожи могут сигнализировать о проблемах с почками, заявил уролог-андролог Станислав Сосновский, передает издание «Доктор Питер». По его словам, при любых заболеваниях почек требуется медицинская помощь, иначе могут развиться опасные для жизни последствия.

Если вы часто потеете, страдаете от недостатка сил и быстро утомляетесь, это всегда служит поводом для посещения врача. В случае с болезнями почек перечисленные симптомы появляются одними из первых, — сказал доктор.

Ранее врач-кардиолог Герман Гандельман рассказал, что сахарный диабет, гипертония, атеросклероз и повышенный вес являются врагами почек, которые «убивают» эти органы. По его словам, если у человека есть такие проблемы, с ними необходимо бороться. Чтобы сохранить почки здоровыми, Гандельман рекомендовал пить достаточное количество жидкости. Это два литра воды в день.

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко заявила, что за счет высокого содержания углеводов в составе бананы являются прекрасным источником энергии, однако они вредны для людей, у которых есть болезни почек или проблемы с кишечником. По ее словам, это лакомство прекрасно подойдет в качестве легкого перекуса, но важно не переедать.