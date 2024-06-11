Врач объяснил, почему опасно оставлять бутилированную воду на солнце Врач Садыков: солнечные лучи меняют состав бутилированной воды

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Ультрафиолетовое излучение меняет состав воды и делает ее непригодной для употребления, поэтому брать воду в бутылке на пляж — большая ошибка, предупредил диетолог и гастроэнтеролог Рустем Садыков. По его словам, в жидкости, находящейся под солнцем, размножаются бактерии, ее вкус и запах меняются. Если бутылка пластиковая, то соответствующие процессы ускоряются, передает «Доктор Питер».

Любая вода подвержена воздействию внешних факторов, будь то бутилированная или добытая прямо из скважины. Ультрафиолетовое излучение может изменить состав воды и сделать ее непригодной для употребления, — предупредил Садыков.

В связи с этим опасно покупать воду у уличных торговцев, добавил эксперт. По его словам, неизвестно, сколько времени она пролежала на солнце.

Ранее россиян предупредили, что ультрафиолетовые лучи могут проникать в волосы и повреждать их структуру, что приводит к обесцвечиванию и потере блеска. Также солнце высушивает волосы и делает их ломкими и безжизненными. Наиболее опасно солнце для окрашенных волос, так как лишь усиливает стресс после окрашивания. Кроме того, лучи могут спровоцировать аллергию на коже головы, что приведет к выпадению волос и нарушению их роста.