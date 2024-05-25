Врач объяснил, почему гипертиреоз опаснее гипотиреоза Эндокринолог Хохунов: гипертиреоз может быть признаком развития болезни Грейвса

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Гипертиреоз, характеризующийся чрезмерной функцией щитовидной железы, опаснее гипотиреоза, так как он является признаком болезни Грейвса или токсической аденомы, заявил в беседе с изданием «Доктор Питер» врач-эндокринолог, заведующий отделением эндокринологии СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н. А. Семашко» Олег Хохунов. По его словам, гиперфункция щитовидной железы также характерна для тиреотоксикоза, склонного к рецидиву.

Специалист напомнил, что щитовидная железа — это орган внутренней секреции, который вырабатывает гормоны. Нарушениями считаются гипофункция, то есть недостаточная выработка гормонов, и гиперфункция, характеризующаяся чрезмерной выработкой гормонов. Причины патологий кроются в аутоиммунных процессах, воспалениях, операционных вмешательствах, а также во влиянии медикаментов. При этом Хохунов считает, что гиперфункция щитовидной железы опаснее гипофункции, так как она тесно связана с тиреотоксикозом.

Тиреотоксикоз — это заболевание, склонное к рецидивированию, отмечает врач. Он утверждает, что с каждым последующим рецидивом эффективность терапии снижается, что создает повышенные риски. Это обусловлено тем, что тиреотоксикоз способен вызывать нарушения ритма сердца, в том числе фибрилляцию предсердий со смертельным исходом.

Врач-эндокринолог Мария Барская ранее рассказала, какие симптомы указывают на развитие заболеваний щитовидной железы у детей. По ее словам, к их числу относятся запоры и отеки, пониженный тонус мышц, а также отставание в психомоторном развитии.