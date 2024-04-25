Врач назвал способы, как избавиться от второго подбородка Врач Касьянов: работа над осанкой поможет избавиться от второго подбородка

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Работа над осанкой и положением головы может помочь избавиться от второго подбородка, заявил косметолог Андрей Касьянов в беседе с Lenta.ru. Также, по его словам, поспособствовать этому могут некоторые косметологические процедуры.

Специалист пояснил, что второй подборок может появляться по разным причинам, в том числе из-за набора веса, его колебаний или возрастных изменений. Также на это могут оказать влияние неправильный прикус и строение челюстной системы в целом, неправильная осанка и привычка долгое время находиться в неправильных позах — например, с наклоном головы.

Исправление осанки и положения головы поможет в частности тем, кто столкнулся с проблемой из-за чрезмерного использования разных гаджетов. Тем, кто имеет второй подбородок из-за неправильного строения нижней челюсти, когда она намного меньше положенного, могут помочь филлеры, отметил врач.

С помощью филлеров мы можем восстановить пропорции между челюстями, а точнее, приблизить объем нижней челюсти к тому, который должен быть. Это дает перераспределение тканей и более аккуратный овал лица, — сказал Касьянов.

Кроме того, в борьбе с лишним подбородком можно прибегнуть к аппаратной косметологии, например, SMAS-лифтингу и липосакции. Если второй подборок появился из-за птоза, то врач может порекомендовать подтяжку шеи или лица, резюмировал эксперт.

Ранее терапевт Ольга Чиркова рассказала, что оздоровить позвоночник и выправить осанку можно с помощью йоги, плавания и ходьбы на лыжах. По ее словам, при проблемах со спиной также поможет комплекс упражнений, тренирующий и растягивающий соответствующие мышцы.