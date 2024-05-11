Врач назвал два продлевающих жизнь доступных продукта Врач Бюттнер: грецкие орехи и черная фасоль могут продлить жизнь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Черная фасоль и грецкие орехи способны значительно продлить жизнь, сообщил Business Insider врач Дэн Бюттнер. На протяжении десятилетий он анализировал рацион питания самых долгоживущих людей в мире, проживающих в так называемых «голубых зонах долголетия».

Исследователь рекомендовал ежедневно съедать чашечку черной фасоли и горстку грецких орехов, чтобы продлить жизнь.

По словам Бюттнера, и фасоль, и грецкие орехи содержат много клетчатки, которая способна уменьшить воспаление в кишечнике, снижая риск таких смертельных заболеваний, как рак. Кроме того, данные продукты богаты белком, который может снизить тягу к еде, уменьшить риск переедания, которое приводит к ожирению и тем самым снижает риск развития болезней сердца и диабета.

Врач добавил, что грецкие орехи также являются основным источником линолевой кислоты и жирных кислот омега-3, которые связаны с более низким риском сердечных заболеваний и увеличением продолжительности жизни.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко сообщила, что овощи, фрукты, злаки, бобовые, орехи, семена и рыба являются продуктами, которые способствуют продлению жизни. Она объяснила, что овощи и фрукты богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и питательными веществами, которые способствуют укреплению иммунитета и защищают организм от различных заболеваний.