«Мужское бесплодие»: назван популярный алкогольный напиток опаснее водки Хирург Умнов: злоупотребление виски грозит мужчинам бесплодием

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Привычка смаковать виски делает этот напиток вреднее водки, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, в ротовой полости алкоголь быстрее всасывается и распределяется по организму с током крови в обход печени. Собеседник напомнил, что злоупотребление виски чревато для мужчин бесплодием.

Смакуя виски во рту, можно быстрее опьянеть, чем от водки, так как в ротовой полости происходит быстрое всасывание и распределение с током крови в обход печени этого напитка. Разрушения алкоголя не происходит, и большее количество этилового спирта действует на клетки тела человека. Во-вторых, разбавление виски даже обычной водой без газа действует пагубней на организм, нежели пить чистоганом, — отметил врач.

Эксперт подчеркнул, что попытка сделать виски мягче обернется еще большим объемом выпитого. Если употреблять виски с колой, то есть риск получить ненужные калории, усиливая аппетит.

Постоянное употребление виски способно привести к развитию панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек, аритмии, энцефалопатии. Помимо этилового спирта, виски может содержать фенол, уничтожающий эритроциты в крови, возникновение дерматита. Другой компонент, пиридин, действует на нервную систему и кожу. Может вызывать мужское бесплодие, — подытожил Умнов.

Ранее семейный нутрициолог, парафармацевт Юлия Попова рассказала, что зеленый чай защищает печень от негативного воздействия алкоголя благодаря наличию катехинов в составе. По ее словам, данные микроэлементы также помогают снижать уровень накопленного жира.