В России успешно испытали революционную вакцину Гинцбург: в России успешно испытали революционную вакцину от рака

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Александр Гинцбург

Глава Центра Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал «Газете.Ru» об успешном завершении испытаний вакцины против всех видов онкологических заболеваний. По его словам, препарат исследовали на мышах, которым искусственно привили меланому.

Эксперт пояснил, что одним грызунам ввели вакцину, другим — нет. Когда на 15-й день у мышей начала работать иммунная система, ученые отметили заметную разницу в размере опухоли у двух контрольных групп. Получившие вакцину грызуны выжили. Не получившие лекарство подопытные начали погибать на 19–22 день эксперимента. Гинцбург добавил, что исследование продолжается.

Действительно, создана универсальная технология, которая позволяет решить буквально все проблемы онкологии. Другое дело, как это будет реализовываться на практике, — заметил он.

Гинцбург пояснил, что вакцина от рака создана на основе мРНК-технологий, подобно препаратам от COVID-19. Препарат будут вводить уже заболевшим людям с учетом индивидуальных особенностей внутримышечно или прямо в опухоль.

Универсальное лекарство от всех видов рака изобретено не будет, считает врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. Ранее он посоветовал не ждать «волшебного эликсира». По словам специалиста, все подобные инновации являются просто маркетинговым ходом. Если бы создалось универсальное лекарство, отметил Черемушкин, то очередь стояла бы уже вокруг всего земного шара и продавалось бы все за бешеные деньги.