В Москве у донора обнаружили новый тип крови Врач Жемчугин: у донора в Москве обнаружили новый тип крови

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В московской больнице имени Кончаловского обнаружен донор крови с неизвестным ранее вариантом резус-фактора, сообщил KP.RU врач-трансфузиолог Дмитрий Жемчугин. По его словам, анализ показал, что у мужчины II группа крови и отрицательный резус-фактор.

Дальнейшее углубленное лабораторное исследование выявило антиген D как положительный, поэтому образец отправлен на дополнительные молекулярно-генетические исследования. В итоге выяснилось, что у молодого человека очень редкая форма антигена D, не зарегистрированная в номенклатуре Международного общества переливания крови, — отметил Жемчугин.

Трансфузиолог объяснил, что потребуется провести анализ крови в других российских центрах для того, чтобы подтвердить или опровергнуть медицинскую находку.

Ранее биолог Анча Баранова сообщила, что люди, имеющие II и IV группу крови, более подвержены заболеванию коронавирусом. Их большая уязвимость объясняется отсутствием в крови антител на антиген А, схожий с антигеном COVID-19. У людей с I и III группой крови антитела способны влиять на вирус и приглушать его симптомы. Когда доза вируса оказывается небольшой, человек может не заболеть.

Кроме того, ученые выявили непосредственную связь между типом крови человека и предрасположенностью к заболеваниям. По данным исследования ученых из Гарвардского университета люди с IV группой крови более подвержены нервным срывам и склонны к заболеваниям сердца и сосудов.