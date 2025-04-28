Ученый рассказал, грозит ли «зомби-апокалипсис» из-за грибковых болезней Ученый Компанцев исключил шанс глобальной катастрофы из-за грибковых инфекций

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Грибковые инфекции, среди которых трихофития, не грозят человечеству «зомби-апокалипсисом», заявил KP.RU ученый Дмитрий Компанцев. Он напомнил, что у грибов имеется сложная клеточная организация.

А чем сложнее объект, тем медленнее в нем идут различные процессы. В том числе — размножение. Именно поэтому грибной зомби-апокалипсис, когда заразился и через три часа у тебя пошла кровь из глаз, ты начал бегать и всех кусать — в принципе невозможен, — объяснил Компанцев.

Он подчеркнул, что при грибковых инфекциях скрытый период обычно продолжительный, а симптомы нарастают постепенно. В теории, стремительное распространение возможно лишь при вирусных заболеваниях, добавил ученый.

Биолог Альберт Ризванов ранее заявил, что российские ученые опасаются, что симптомы хронической изнуряющей болезни оленей, известной как «вирус зомби», могут перейти на людей. Главными симптомами заболевания являются вялость, отсутствие инстинкта самосохранения и бесконтрольное слюноотделение.