Ученые нашли способ вылечить облысение The Sun: облысение можно лечить, воздействуя на источник стресса в организме

Выпадение волос является частью комплексной реакции организма на стресс, к такому выводу пришли эксперты Манчестерского университета, передает The Sun. По данным исследователей, в стрессовых ситуациях организм замедляет второстепенные функции, среди которых и регенерация волос. Это позволяет организму мобилизовать больше питательных веществ, однако грозит человеку облысением.

Исследования Манчестерского университета показали, что биологическая реакция на стресс может привести к отключению и отмиранию волосяных фолликулов, лишая людей их локонов. <…> Лабораторное исследование фолликулов показало, что процесс может пойти наперекосяк и навсегда уничтожить клетки, — сказано в публикации.

В то же время специалисты пришли к выводу, что проблему можно решить медикаментозно, воздействуя именно на ее источник. Как полагают ученые, такой подход может полностью остановить облысение.

Автор исследования доктор Талвин Пурба при этом уточнил, что методика едва ли поможет тем, кто уже лишился волос. По его словам, сейчас экспертам важно подтвердить предварительные наработки.

Ранее трихолог Анастасия Курская также рассказала, что облысение у женщин вызывают аутоиммунные заболевания, гормональные сбои, проблемы желудочно-кишечного тракта, нарушение всасываемости микроэлементов. Среди причин медик также назвала последствия инфекций, перенесенных операций и сильный стресс.