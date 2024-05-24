Трехлетняя девочка проглотила «кота» и попала к хирургам Уфимские хирурги спасли девочку, проглотившую металлическую игрушку в форме кота

Врачи детской клинической больницы в Уфе спасли трехлетнюю девочку, которая проглотила металлическую игрушку в форме кота, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Он уточнил, что юной пациентке провели ригидную эзофагоскопию и извлекли инородное тело.

Рахматуллин рассказал, что девочку госпитализировали в хирургическое отделение после жалоб на боль в районе груди. По его словам, родители девочки заметили, как та играла с «металлическим котом», после чего проглотила изделие. Государственный деятель призвал взрослых внимательнее следить за детьми и принимать все меры для сохранения здоровья малышей.

Ранее врачи Видновской больницы достали из носа ребенка бумажку со штрихкодом. Заведующая отделением ЛОР Кристина Таджикулова рассказала, что родители сначала пытались достать инородный предмет самостоятельно, но в итоге лишь затолкали бумажку глубже, после чего им пришлось обратиться за помощью к врачам. Операция прошла успешно и заняла не более 20 минут.

В апреле хирурги восстановили губы, рот, нос и мышцу рта четырехлетнему мальчику из Карачаево-Черкесии, которого покусала собака. Уточнялось, что за три недели лицо ребенка прижилось на 75%. Операция заняла у команды хирурга Алексея Дикарева 12 часов, для нее не потребовалась трансплантация. Кроме того, все ткани были пришиты сплошным лоскутом за один раз.