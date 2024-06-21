Токсиколог раскрыл опасность популярного в России алкогольного напитка Токсиколог Кутушов: водка может стать причиной серьезных проблем со здоровьем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Употребление водки может привести к серьезным проблемам со здоровьем, физическим и психическим, рассказал в беседе с Lenta.ru врач-токсиколог Михаил Кутушов. По его словам, из-за этого алкоголя также могут появиться гастрит, язва и панкреатит.

Медик объяснил, что чрезмерное употребление любого алкоголя повышает риск развития цирроза, жировой дистрофии и рака печени. Также алкогольные напитки увеличивают риск возникновения инсульта и инфаркта из-за того, что повышают кровяное давление. Кроме того, алкоголь негативно влияет на здоровье почек и всей иммунной системы в целом.

Алкоголь нарушает нервную систему, что впоследствии приводит к потере координации, замедленной реакции, ухудшению памяти и концентрации. Злоупотребление спиртными напитками крайне опасно, так как увеличивается риск развития зависимости, депрессии и тревоги, — отметил токсиколог.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил, что водка представляет серьезную опасность для женского организма. Врач подчеркнул, что злоупотребление этим напитком чревато уменьшением либидо, выкидышами и потерей материнского инстинкта. Хирург уточнил, что организм женщины страдает от спиртного сильнее мужского, так как в нем меньше ферментов, способных переработать этанол.