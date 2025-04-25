Токсиколог назвал неочевидный продукт для мужского здоровья Токсиколог Кутушов посоветовал мужчинам есть тыквенные семечки

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Для поддержания мужского здоровья рекомендуется употреблять тыквенные семечки, заявил «Сiбдепо» токсиколог Михаил Кутушов. Он отметил, что в 100 г этого продукта содержится треть от рекомендуемого суточного потребления цинка.

Цинк играет ключевую роль в поддержании нормального уровня тестостерона, что важно для поддержания оптимального уровня энергии, либидо и мышечной силы. Недостаток этого микроэлемента может привести к <...> усталости, уменьшению сексуального влечения и слабости мышц, — отметил Кутушов.

Кроме того, цинк играет ключевую роль в здоровье предстательной железы — его достаточный уровень помогает снизить риск развития гиперплазии простаты, объяснил врач. Он добавил, что в тыквенных семечках также есть необходимые железо, магний и марганец.

Врач Вера Сережина ранее рассказала, что тестостерон — важнейший гормон для мужского здоровья. Поддерживать его баланс можно с помощью цинка, селена и витаминов в рационе, отметила врач.