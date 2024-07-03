Терапевт раскрыла, каким людям нельзя прыгать с парашютом Терапевт Заплавнова: прыжки с парашютом запрещены при проблемах с сердцем

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Прыжки с парашютом противопоказаны при проблемах с сердечно-сосудистой системой, тяжелых формах сахарного диабета и психических заболеваниях, рассказала NEWS.ru терапевт Кристина Заплавнова. Врач отметила, что от подобных мероприятий лучше отказаться при склонности к обморокам и судорогам, а также при черепно-мозговых травмах и повреждениях опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания к выполнению прыжков с парашютом: травмы головного мозга и опорно-двигательного аппарата, находящиеся в процессе лечения; хронические сердечно-сосудистые и легочные заболевания, повышенное или пониженное артериальное давление, склонность к обморокам, судорогам, психические заболевания, сахарный диабет в тяжелой форме, — заявила Заплавнова.

Она подчеркнула, что прыгать с парашютом нельзя при тяжелых почечных заболеваниях в хронической форме, серьезных дефектах зрения, а также при весе меньше 45 кг и больше 90 кг. Кроме этого, по ее словам, запрещено употреблять алкоголь меньше, чем за 24 часа до вылета.

Тяжелые почечные болезни в хронической форме, серьезные дефекты зрения, вес меньше 45 кг и больше 90 кг. Запрещен алкоголь и прочие вещества, меняющие сознание, менее чем за 24 часа до прыжковой смены. Не скрывайте на медконтроле нарушения здоровья или плохое самочувствие, поскольку это может привести к неправильным действиям при выполнении прыжка, обострениям, серьезным травмам, — подытожила Заплавнова.

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