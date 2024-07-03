Терапевт раскрыла, какие заболевания обостряются в жару Терапевт Тимощенко: в жару обостряются болезни сердца, легких и печени

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Жара обостряет некоторые хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистой системы, почек, печени и легких, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Она отметила, что жаркая погода также негативно влияет на течение беременности.

Жару тяжело переносят беременные из-за увеличенного объема циркулирующей крови, изменения сосудистого тонуса и вероятной одышки на фоне растущей матки. Также жара опасна для людей с нарушенным ритмом сердца, с нарушениями регуляции артериального давления, а также перенесших инсульты и инфаркты, — заявила Тимощенко.

Врач напомнила, что зной тяжело переносят пациенты с аутоиммунными заболеваниями, особенно принимающие некоторые лекарственные препараты. Медик подчеркнула, что лицам, употребившим алкоголь, нельзя долго находиться на солнце. По ее словам, людям с дерматологическими недугами и принимающим системные ретиноиды также следует избегать ультрафиолета.

Лицам, употребившим алкоголь, за счет негативного влияния на сердечно-сосудистую систему нельзя долго находиться на солнце. Кроме того, лучше остаться дома пациентам с хроническими болезнями печени, особенно с циррозом, — подытожила Тимощенко.

Ранее диетолог София Кованова рассказала, что лучше всего утолять жажду во время жары питьевой водой, в том числе минеральной, квасом, кефиром, а также смузи. Эксперт отметила, что на фоне жаркой погоды организм нуждается в дополнительных витаминах и минералах.