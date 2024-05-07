Терапевт предупредил об опасности чрезмерного употребления антибиотиков Врач Кондрахин: чрезмерное употребление антибиотиков может привести к аллергии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чрезмерное употребление антибиотиков может привести к аллергической реакции, предупредил врач-терапевт Андрей Кондрахин. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист уточнил, что аллергия может проявиться как в легкой форме, например в виде крапивницы, так и в тяжелой в виде анафилактического шока.

Они могут быть легкого течения, такие как крапивница, и тяжелого — анафилактический шок. Это все может происходить у человека, который ранее принимал антибиотики. Аллергическая реакция на данные лекарственные препараты может развиться в любой момент, — пояснил врач.

Кроме того, со временем организм может привыкнуть к антибиотикам. Тогда флора организма станет устойчивой к действиям этих лекарственных препаратов. Терапевт отметил, что, если человек бесконтрольно принимал антибиотики, они могут оказаться бесполезны, когда действительно нужны для лечения. Также данные препараты влияют на действие других лекарственных средств.

Кондрахин ранее рассказал, что антибиотики не лечат вирусную инфекцию и при ОРВИ приводят только к осложнениям. По его словам, антибиотики очищают кишечник от полезной флоры, впоследствии пациенту приходится долго восстанавливать иммунитет.