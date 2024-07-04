Терапевт оценил предложение ввести сиесту из-за жары Терапевт Ломакин: сиеста может спасти здоровье и даже жизнь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сиеста, то есть время на обеденный отдых, когда очень жарко, может спасти здоровье и даже жизнь человека, рассказал LIFE.ru терапевт Юрий Ломакин. Однако, по его словам, положения о сокращении рабочего дня из-за жары уже зафиксированы в СанПиНе 2021 года.

Сиеста используется в самое жаркое время, чтобы человек мог уйти куда-то в тень, в прохладное место и оставаться в спокойном состоянии, то есть не работать в это время, не тратить силы, не напрягаться физически. <...> Сиеста может спасти здоровье и даже жизнь, — объяснил медик.

Терапевт отметил, что сиеста дает время на восстановление в жаркую погоду. В таких условиях прежде всего страдает кора головного мозга, поскольку кровь не может пройти по микроциркуляторному руслу. Из-за этого мозг не обеспечивается достаточным количеством кислорода.

В группе риска в первую очередь люди, работающие в цехах и на улице, добавил Ломакин. Чаще всего у них отсутствует система кондиционирования и возможность обеспечения нормального питьевого и температурного режима. Чтобы в жару сохранить хорошее самочувствие, нужно поддерживать водно-солевой баланс, подытожил терапевт.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что нужно ввести сиесту. Он отметил, что нужно заботиться о здоровье россиян и отпускать их домой с работы пораньше, когда на улице жара.