Суставы как в 18: доктор Мясников раскрыл лучшее средство от артрита

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Артрит и артроз являются одними из самых распространенных заболеваний. Теледоктор Александр Мясников рассказал, как бороться с этим недугом.

По словам телеведущего, лучшим средством от этих заболеваний являются физические упражнения и разработка суставов в течение дня. Это поможет не превращать их в «загустевающее желе». Для начала нужно тренировать колени, тазобедренные суставы и голеностоп.

Так, лежа на спине, подтягивайте ступни к ягодицам скользящими движениями. Выполняйте упражнение «велосипед», делайте махи ногами вперед и в стороны, вращение бедрами, а также круговые махи прямой ногой.

Реально только регулярная гимнастика, независимо от степени боли, возраста, степени рентгенологических изменений, и снижение веса. Все! Ну и обезболивающие, предпочтительно мази с НВПС и «Капсаицином», — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Ранее Александр Мясников назвал чудо-напиток, который поможет избавиться от бляшек. Этим напитком оказался цикорий, который полезен для сердечно-сосудистой и нервной системы.