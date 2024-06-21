Стоматолог раскрыл, как спасти зубы от кариеса Стоматолог Лосев: от кариеса спасут отказ от сладостей и тщательная чистка зубов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главное правило профилактики кариеса — грамотная гигиена полости рта, рассказал NEWS.ru стоматолог Владимир Лосев. Он отметил, что это понятие включает в себя использование качественных зубных щеток (в том числе электрических), зубной пасты с противокариесными компонентами, а также регулярное применение дополнительных средств — флосса, ершиков, ирригаторов.

Все это в совокупности помогает максимально эффективно удалять налет и остатки пищи, препятствуя образованию кариозных поражений. Большое значение имеет и регулярное профилактическое посещение стоматолога, — заметил он.

Еще одним эффективным методом профилактики кариеса, по его словам, является местное фторирование. Оно заключается в регулярном нанесении на зубы специальных растворов, гелей или лаков, содержащих ионы фтора. Этот элемент усиливает защитные свойства эмали, делая ее более устойчивой к деминерализации.

Немаловажную роль играет и рациональное питание. Ограничение потребления сладостей, особенно между основными приемами пищи, а также употребление продуктов, обогащенных кальцием и фосфором, помогают поддерживать баланс минерального состава тканей зуба, — подчеркнул медик.

Ранее главный стоматолог Минздрава РФ Олег Янушевич предупредил, что осложнения кариеса в виде пульпита, периодонтита и невылеченного пародонтита могут спровоцировать возникновение тромбов в сосудах и привести к инфаркту. Причина — в микроорганизмах, которые поражают зуб во время кариеса и попадают в кровоток, пояснил он.