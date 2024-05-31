Стоматолог назвал губительные для белизны зубов продукты и привычки Стоматолог Лосев: зубы теряют белизну от курения, шоколада и свеклы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губительными для белизны зубов являются злоупотребление кофе, сладкой газировкой, шоколадом, свеклой, а также курение, рассказал NEWS.ru стоматолог Владимир Лосев. Медик добавил, что пагубно влияет на цвет и прием антибиотиков.

Какао-масло и тяжелые углеводы в кофе портят эмаль, придавая ей желтый оттенок. Лучше разбавлять молоком и сливками. Газировка меняет естественный цвет на «кислотный» и вымывает кальций, что разрушает зубы. В свекле много хромогена, образующего на зубах темный налет. После свеклы лучше всегда чистить зубы, — отметил Лосев.

По его словам, одним из главных «врагов» белых зубов является шоколад, особенно горький из-за высокого содержания какао, придающего эмали темные тона. Собеседник напомнил, что после употребления данного продукта следует чистить зубы или полоскать рот водой.

Курение придает эмали некрасивый желтый оттенок, а со временем может спровоцировать образование темных пятен на зубах. Единственным спасением в данном случае является отказ от вредной привычки. Не стоит увлекаться и лечением антибиотиками. Они оказывают негативное воздействие не только на ЖКТ, но и на состояние эмали, вызывая пожелтение и разрушение структуры, — подытожил Лосев.

Ранее терапевт Ольга Чиркова заявила, что язык у здорового человека должен быть чистым, влажным и розовым, а патологический налет может говорить о наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта или даже начальной стадии рака. По ее словам, при обнаружении признаков инфекционного заболевания следует обратиться к врачу.