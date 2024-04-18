Стилист перечислила основные антитренды весны Стилист Янковская: антитрендом весны 2024 года стали брюки карго

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Антитрендами весны 2024 года стали брюки карго, пиджаки свободного кроя, платья крупной вязки и джинсы бананы, предупредила стилист и имиджмейкер Эльвира Янковская в разговоре с «Москвой 24». Так, брюки карго лучше заменить на расклешенные от колена джинсы, брюки палаццо или любые прямые в цвете металлик.

Не стоит носить этой весной и длинные платья крупной вязки или с косами. Во-первых, такая вещь сейчас не по сезону, а во-вторых — лучше отдать предпочтение варианту с крупными кружевами. Можно выбрать модель в стиле 1960-х из легких струящихся тканей, с монохромной клеткой, горохом. А если говорить про длину, то актуальнее будет миди, — уточнила эксперт.

Некогда популярные джинсы mom's уступили место вельветовым брюкам прямого кроя и скинни. Оверсайз-пиджаки также вышли из моды. Стоит вместо них присмотреться к твидовым моделям а-ля Шанель. Янковская добавила, что прошла популярность расцветок в стиле «барбикор».

Что касается расцветок, то розовое безумие Barbie girl было так же ярко, как и мимолетно. Жгучая фуксия уступает место спокойной палитре персикового и нежно-розового. В тренде также винный и глубокий вишневый, — заключила стилист.

Бьюти-эксперт Рия Горбунова ранее рассказала, что антитрендами в маникюре в 2024 году стали традиционный френч, цветочный дизайн и «барбикор». По ее словам, традиционный маникюр розового или нюдового оттенка с ярким белым полумесяцем на конце уже давно вышел из моды.