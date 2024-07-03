Стало известно о новом заболевании, которое переносят клещи Врач Кандоба: клещи могут переносить гранулоцитарный анаплазмоз человека

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Иксодовые клещи при укусе могут заразить гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ), заявила врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба. Она отметила, что чаще всего заражение происходит на природе, в лесах, при работе на дачных участках. Инфекцией можно заразиться весной и летом, пишет РИАМО.

Инкубационный период заболевания составляет от 3 до 23 дней, обычно около 14 дней. Начало болезни острое и сопровождается симптомами общей интоксикации, такими как слабость, утомляемость, и головные боли. Температура может подниматься до 38,5°C и выше, лихорадка отличается продолжительностью и сопровождается ознобами, — сказала специалист.

Также, как отметила Кандоба, симптомы включают тошноту, рвоту, расстройства стула, дискомфорт в животе и другие. У некоторых может появиться сыпь, мышечные боли, сухой кашель и другие проявления.

Врач подчеркнула, что большинство случаев анаплазмоза протекает легко, но у людей с ослабленным иммунитетом могут возникнуть тяжелые формы. Благодаря раннему лечению антибиотиками почти во всех случаях можно избежать развития осложнений.

Ранее сообщалось, что врачам Видновской больницы в Московской области удалось извлечь из уха 75-летнего мужчины присосавшегося к барабанной перепонке клеща. Если бы он обратился позже, то мог бы лишиться слуха.